Gemeinsame Meldung der Polizei Berlin und der Generalstaatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0164

Mitarbeitende alarmierten heute früh die Polizei zu einem Wohnheim für Wohnungslose in Alt-Hohenschönhausen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen soll es gegen 3 Uhr in einem Zimmer des Heimes in der Wollenberger Straße zwischen zwei Männern zu einem heftigen verbalen und körperlichen Streit gekommen sein, in dessen Folge einer der Männer den zugefügten Verletzungen erlag. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde durch eintreffende Einsatzkräfte in der Nähe der Unterkunft festgenommen. Die Identifizierung des verstorbenen Mannes steht noch aus. Die weiteren Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt haben die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen. Sie dauern an.