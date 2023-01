Nr. 0161

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen einer gestohlenen Kombilimousine nach Johannisthal alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte ein 69-jähriger Mann gegen 23.40 Uhr, wie der Wagen seiner 67-jährigen Ehefrau vom Parkplatz des Mehrfamilienhauses in der Waldstraße gefahren wurde – und das nicht durch ein Mitglied der Familie. Im Zuge der Nahbereichsabsuche durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnte der Pkw wenig später in der Stubenrauchstraße Ecke Sterndamm an einer Ampel wartend festgestellt werden. Am Steuer saß ein 25-jähriger Mann, der wegen des Verdachts des schweren Diebstahls von Kraftwagen festgenommen werden konnte. Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der Wagen wieder an die Halterin übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost).