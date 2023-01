Verhaftungen und Durchsuchungen wegen mutmaßlichen „Koks-Taxi“-Betriebs

Berlin/Niedersachsen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0160

Wegen des Verdachts, einen Lieferdienst mit Drogen zu betreiben (sog. „Koks-Taxis“), wurden heute Morgen drei Männer im Alter zwischen 20 und 31 Jahren und eine Frau (32 Jahre alt) aufgrund von bereits durch die Staatsanwaltschaft Berlin erwirkten Haftbefehlen festgenommen. Zugleich fanden an 26 Orten in Berlin und zwei Orten in Hildesheim Durchsuchungen statt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde eine weitere beschuldigte Person zum Ermittlungsverfahren festgenommen.

Gegen die Gruppierung besteht der Verdacht des bandenmäßigen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Durchsuchungen erfolgten bei den mutmaßlichen Köpfen der Gruppe – einem 31-Jährigen und einem 20-Jährigen – sowie deren Mittätern und Gehilfen und bei zahlreichen mutmaßlichen Kurierfahrerinnen und Kurierfahrern. An mindestens 205 Tagen zwischen dem 25. Mai 2022 und dem 10. Januar 2023 sollen Lieferungen erfolgt sein. Da mehrere Lieferungen an diesen Tagen erfolgt sind, liegt die Zahl der Einzellieferungen wohl noch höher.

Die Durchsuchungen an den Wohnanschriften der Beschuldigten sowie von sog. „Bunkerwohnungen“, die durch die Direktion 5 (City), Dir 5 K 45, koordiniert und mit rund 320 Einsatzkräften durchgeführt wurden, führten bislang zum Auffinden von Kokain im Kilogramm-Bereich, Bargeld, digitalen Speichermedien sowie zur Beschlagnahme von drei Fahrzeugen, darunter einem hochwertigen Mercedes.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Berlin und Dir 5 K 45, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Mobiltelefone und sonstigen Datenträger, dauern an.