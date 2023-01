In U-Bahn angegriffen - Tatverdächtiger mit Bildern gesucht

Nr. 0157

Mit der Veröffentlichung von drei Bildern bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der bereits im Mai 2022 einen zu diesem Zeitpunkt 50-Jährigen verfolgt, beleidigt und verletzt haben soll. Am Morgen des 12. Mai, einem Donnerstag, stieg der 50-Jährige am U-Bahnhof Bundestag in einen Zug der Linie U5, in dem er von einem ihm unbekannten Mann angerempelt und verbal angegangen wurde. Zuvor fiel ihm der Unbekannte bereits durch lautstarke Selbstgespräche auf dem Bahnsteig auf. Nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, schlug der Tatverdächtige seinem Gegenüber zweimal mit der Faust ins Gesicht und brachte ihn damit zu Boden. Erst durch das Einschreiten einer damals 25-jährigen Zeugin ließ der Angreifer von dem 50-Jährigen ab und flüchtete an der nächsten Station, am Brandenburger Tor, in unbekannte Richtung. Dabei entstanden die nachfolgenden Bilder.