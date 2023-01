Nr. 0153

Mit der Veröffentlichung eines Lichtbildes sucht die Polizei Berlin nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll am 11. Juni 2022 gegen 12.25 Uhr am Bahnsteig der U7 am Fehrbelliner Platz in Fahrtrichtung Rudow eine sexuell übergriffige Handlung zum Nachteil einer Frau begangen haben.

Wer hat am 11. Juni 2022 gegen 12.25 Uhr Beobachtungen am Bahnsteig der U7 am Fehrbelliner Platz gemacht?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt LKA 135 des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstr. 30, 10787 Berlin- Tiergarten unter der (030) 4664-913555 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.