Treptow-Köpenick/Neukölln

Nr. 0149

In der vergangenen Nacht überprüften Polizeikräfte einen Fahrzeugführer in Neukölln, weil dieser deutlich zu schnell unterwegs war. Gegen 23.20 Uhr fiel der Besatzung eines zivilen Geschwindigkeitsüberwachungsfahrzeuges ein Mercedes auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der BAB 113 in Fahrtrichtung Nord unterwegs war. An der Anschlussstelle Adlershof setzen sich die Beamten mit einem Zivilfahrzeug hinter den Wagen, der dort schon deutlich schnell den linken Fahrstreifen befuhr. Die Polizisten filmten den Rest der Strecke und konnten hier eine vorwerfbare Geschwindigkeit von 185 km/h statt der dort erlaubten 80 km/h feststellen. An der Anschlussstelle Grenzallee stoppten sie das Fahrzeug und überprüften den 19-jährigen Fahrzeugführer, der erst seit September 2022 im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch die Erklärung es „nicht gemerkt zu haben“ schützt den jungen Mann nicht vor den zu erwartenden zwei Punkten in Flensburg, drei Monaten Fahrverbot und dem Bußgeld von mindestens 800 Euro.