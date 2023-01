Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Nr. 0148

Bei einem Verkehrsunfall in der vergangenen Nacht mit anschließender Flucht wurde ein 53-jähriger Kradfahrer in Charlottenburg schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Motorradfahrer gegen 2.20 Uhr den linken Fahrstreifen im Kreisverkehr Ernst-Reuter-Platz, der im weiteren Verlauf auf die Hardenbergstraße geführt hätte. Seinen Aussagen zufolge soll ein rechts neben ihm fahrender Pkw unvermittelt nach links den Fahrstreifen gewechselt haben ohne auf den Verkehr zu achten. Der Kradfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei kam er zu Fall und verletzte sich schwer an Schulter und Bein. Der Pkw flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verunfallten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Bereich Ernst-Reuter-Platz Richtung Ausfahrt Hardenbergstraße blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 3 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.