In handfesten Streit geraten

Nr. 0145

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung gestern Mittag in Oberschöneweide wurde ein 59-Jähriger schwer verletzt. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand und den Aussagen des 59-Jährigen, soll er gegen 12.35 Uhr in der Siemensstraße von einem ihm bekannten Mann mit einem Schlagring gegen den Hinterkopf sowie ins Gesicht geschlagen worden sein. Im weiteren Verlauf verspürte er nach eigenen Angaben Elektroimpulse im Halsbereich und soll daraufhin von dem ihm Bekannten und zwei weiteren männlichen Personen zu Boden gerissen worden sein. Danach sollen sich der Angreifer und seine beiden Begleiter zunächst in unbekannte Richtung entfernt haben. Zum Ort alarmierte Polizisten konnten den 44-jährigen Tatverdächtigen in der Wattstraße stellen und ihn zum Tathergang und den getätigten Vorwürfen befragen. Hierbei stellte sich heraus, dass es bereits seit geraumer Zeit zwischen den beiden Parteien zu wiederholten Streitigkeiten gekommen sein soll. Der 44-Jährige äußerte hierbei, dass er von dem 59-Jährigen im Vorfeld des Gerangels mit einer Gliederkette angegriffen worden sein soll. Der 59-Jährige wurde mit Platzwunden am Kopf und Herzrhythmusstörungen von hinzu alarmierten Rettungskräften behandelt und zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus transportiert. Der eingesetzte Elektroschocker, der zunächst von dem 44-Jährigen auf einer Baustelle versteckt worden war, konnte auf Nachfrage der Einsatzkräfte dort aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Überprüfung der Personalien wurde der 44-Jährige am Ort entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz dauern an.