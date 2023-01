Nr. 0143

Ein noch unbekannter Mann hat heute Mittag eine Frau in Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Unbekannte die 26-Jährige vor einem Wohnhaus in der Schierker Straße gegen 12.15 Uhr angegriffen und mit mehreren Stichen verletzt haben. Der Täter flüchtete anschließend. Zeuginnen und Zeugen alarmierten umgehend Feuerwehr und Polizei. Eine Notärztin versorgte die Verletzte, die wenig später in ein Krankenhaus gebracht wurde und dort notoperiert werden musste. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem flüchtigen Täter dauern an.