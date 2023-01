Nach Verkehrsunfallflucht - Fahrer stellt sich auf Polizeiabschnitt

Nr.0142

Nach einer begangenen Verkehrsunfallflucht in der vergangenen Nacht in Französisch Buchholz, stellte sich der mutmaßliche Fahrer des Unfallwagens heute auf einem Polizeiabschnitt.

Zeugenaussagen zufolge ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 0.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Fahrer eines Renault soll demnach auf der Bahnhofstraße in Richtung Pasewalker Straße unterwegs gewesen sein und unmittelbar nach dem Passieren des Kreuzungsbereichs Bahnhofstraße Ecke Blankenburger Weg von der Fahrbahn abgekommen sein. In der weiteren Folge geriet das Fahrzeug auf den Gehweg, stieß gegen ein Verkehrsschild und durchbrach den Grundstückszaun zu dem Vorgarten eines Einfamilienhauses. Der Fahrer soll zunächst zweimal versucht haben, mit seinem Pkw rückwärts zurückzusetzen, entfernte sich kurz darauf jedoch zu Fuß vom Unfallort. Anwohnende wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 ließen nach der Unfall- und Zeugenaufnahme den Renault abschleppen. Der mutmaßliche Fahrer im Alter von 42 Jahren stellte sich heute auf dem Polizeiabschnitt. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen hierzu führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).