Nr.0141

Schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden müssen, erlitt ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Niederschönhausen.

Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 21 Uhr auf der Straße vor Schönholz in Richtung Germanenstraße, um kurz darauf nach links in die Provinzstraße abzubiegen. Hierbei erfasste der VW-Fahrer den entgegenkommenden 37-jährigen Mopedfahrer, der nach rechts in die Provinzstraße abbiegen wollte. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 37-Jährige einen Bruch des linken Unterschenkels und kam mit Rettungskräften der Berliner Feuerwehr ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).