Nr. 0140

Zu einer Brandstiftung in Schöneberg hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Bereits gestern früh gegen 3.10 Uhr hatte ein Anwohner der Starnberger Straße Feuerwehr und Polizei verständigt, nachdem er zwei brennende Fahrzeuge bemerkt hatte. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen an dem BMW und dem Opel. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der BMW, bei dem es sich um ein Fahrzeug eines Mitarbeitenden der italienischen Botschaft handelt, in Brand gesetzt worden war und die Flammen dann auf den Opel übergegriffen hatten. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.