Nr. 0137

In der Köpenicker Straße in Mitte wurden heute früh zwei Fahrzeuge in Brand gesetzt. Polizeikräfte befanden sich gegen 5.30 Uhr in der Adalbertstraße, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten und wenig später die beiden brennenden Pkw entdeckten. Die Polizeikräfte alarmierten die Feuerwehr und begannen mit ersten Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr löschte die Brände anschließend vollständig. An den Fahrzeugen waren die Seitenscheiben eingeschlagen und im Innenraum konnte abgebrannte Pyrotechnik gefunden werden. Derzeit wird ein politischer Hintergrund angenommen, der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.