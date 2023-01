Körperverletzung vor Schnellrestaurant – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0135

Mit der Veröffentlichung mehrerer Bilder aus Überwachungskameras bittet die Kriminalpolizei der Direktion 5 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen und die ihn begleitenden Personen.

Am Samstag, den 5. März 2022, kam es morgens gegen 5.30 Uhr in der Warteschlange vor der Filiale eines Schnellrestaurants im S-Bahnhof Alexanderplatz zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung. Der abgebildete Tatverdächtige soll einen damals 25 Jahre alten Mann unvermittelt von hinten zu Boden gerissen haben. Durch den Sturz erlitt der junge Mann erhebliche Verletzungen im Schulterbereich, die später operativ versorgt werden mussten.

Der Tatverdächtige war an diesem Morgen in Begleitung von zwei Männern und zwei Frauen, die als mögliche Zeuginnen und Zeugen gesucht werden.

Personenbeschreibungen:

etwa 18 bis 25 Jahre alt

kurze, dunkle Haare

vermutlich ovaler Bartansatz

Bekleidung: helle Kapuzenjacke mit kariertem Linienmuster, dunkle Jeans, weiße Sportschuhe

etwa 18 bis 25 Jahre alt

Bekleidung: dunkle Jacke mit hellem Innenfutter, graue Hose mit seitlichen hellen Streifen, helle Sportschuhe, Basescap

etwa 25 bis 30 Jahre alt

vermutlich Brillenträger

Bekleidung: dunkelgrüne Jacke, grüner, Kapuzenpullover, helle Hose

etwa 20 bis 25 Jahre alt

lange, dunkle Haare

Bekleidung: dunkle Jacke, knielange Hose und weiße Turnschuhe mit erhöhter Sohle

etwa 20 bis 25 Jahre alt

lange, dunkle Haare

Bekleidung: dunkle grünblaue Jacke, schare Hose, schwarze Schuhe

Wer kennt die abgebildeten Personen?

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Abgebildeten machen?

Wer hat die Tat in den Morgenstunden des 5. März 2022, gegen 5.30 Uhr, selbst im S-Bahnhof Alexanderplatz an der dortigen McDonalds Filiale beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664 – 574134 oder (030) 4664 – 571100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.