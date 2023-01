Nr. 0134

Gestern Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines schweren Verkehrsunfalls nach Fennpfuhl alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 9-jähriges Mädchen gegen 8.15 Uhr auf der Möllendorffstraße vom dortigen Wartebereich der Tram-Haltestelle auf die Fahrbahn getreten sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 54-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Das Mädchen erlitt schwere Kopfverletzungen sowie Verletzungen an den Armen und Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).