Feuer in Mehrfamilienhaus

Nr. 0131

Kräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gestern Abend zu einem Brand im Ortsteil Französisch Buchholz alarmiert. Gegen 17.30 Uhr meldete eine Anwohnerin des betroffenen Wohnhauses in der Bahnhofstraße eine starke Rauchentwicklung sowie Flammenschein im Hausflur. Die eingetroffenen Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den im Erdgeschoss in Vollbrand stehenden Treppenraum zeitnah löschen. Zwei Anwohnende erlitten Rauchgasvergiftungen. Das Mietshaus, welches teilweise Geflüchteten zur Unterkunft dient, wurde evakuiert. Das Haus ist in Anbetracht der starken Brandschäden zunächst unbewohnbar. Für den Zeitraum der Löscharbeiten blieb der Kreuzungsbereich Blankenburger Weg/Bahnhofstraße/Pankstraße für etwa drei Stunden gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung werden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.