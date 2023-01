Juweliergeschäft überfallen – zwei Festnahmen

Nr. 0130

Zwei Jugendliche wurden gestern Vormittag nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Neukölln festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten zwei Personen den Laden in der Karl-Marx-Straße gegen 10.25 Uhr und schlugen auf den 64-Jährigen Mitarbeiter ein. Diesem gelang die Flucht aus dem Geschäft und er versuchte, die Eingangstür zuzuhalten. Einer der bis dato Unbekannten zerstörte zwischenzeitlich im Inneren eine Vitrine und nahm daraus Goldschmuck an sich. Sein Mittäter öffnete die zugehaltene Eingangstür und beiden gelang mit Beute die Flucht. Auf offener Straße versprühten sie Pfefferspray, wodurch eine Zeugin im Alter von 41 Jahren und ein Zeuge im Alter von 61 Jahren Verletzungen erlitten. Die mutmaßlichen Räuber flüchteten über die Boddinstraße in die Reuterstraße. Im Hausflur eines dortigen Wohnhauses bemerkten weitere Zeugen, wie zwei Personen ihre Kleidung wechselten und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren fest. Bei Ihnen fanden sie mutmaßliche Tatbeute aus dem Juweliergeschäft und stellten diese sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) überstellt. Die beiden Zeugen, die durch das Pfefferspray verletzt wurden sowie der 64-Jährige mussten am Ort ärztlich versorgt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.