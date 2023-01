Raub auf Juweliergeschäft – Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 0127

Nach einem schweren Raub auf ein Juweliergeschäft in Charlottenburg sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen des Tatgeschehens. Nach bisherigen Erkenntnissen stürmten zwei maskierte Männer am 29. November 2022 gegen 11 Uhr ein Juweliergeschäft in der Kantstraße. Die Unbekannten versprühten Reizgas in den Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck. Anschließend flüchteten sie gemeinsam mit einem im Wagen wartenden Fluchtwagenfahrer in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter sowie ein im Geschäft befindlicher Kunde wurden leicht verletzt.

zwischen 25-30 Jahre alt

sportlich-kräftige Statur

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat oder den beschriebenen Personen gemacht?

Wer kann Angaben zu möglichen Fluchtwegen bzw. Fluchtfahrzeugen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61 a in Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664 – 273110 (innerhalb der Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664 – 271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.