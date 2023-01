Nr. 0125

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Wedding alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 40-jährige Autofahrerin gegen 21 Uhr die Müllerstraße befahren haben. An der Fennstraße wollte die Frau links abbiegen, übersah dabei jedoch einen 31-jährigen Fußgänger und fuhr diesen an. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).