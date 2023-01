Nach Diebstahl aus Fahrzeug – Tatverdächtige festgenommen

Nr.0121

In Wilmersdorf nahmen Polizeikräfte des Abschnitts 25 gestern Nachmittag zwei Männer fest, die in dringendem Verdacht stehen, zuvor einen Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug begangen zu haben. Gegen 14 Uhr bemerkten die zivilen Einsatzkräfte an der Kreuzung Bundesallee/Meierottenstraße zwei Männer, die sich an einem dort geparkten VW Transporter zu schaffen machten und sich wenig später mit einer Laptoptasche entfernten, die sie zuvor noch nicht bei sich hatten. Nachdem sich die Polizeikräfte davon überzeugt hatten, dass die Männer offenbar unbefugt in das Fahrzeug eingedrungen waren, nahmen sie die beiden 19- und 26- Jährigen im Nahbereich fest. Die Festgenommenen hatten, neben Diebesgut aus dem Fahrzeug, auch griffbereit ein Tierabwehrspray und eine Schere dabei. Beide wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) eingeliefert.