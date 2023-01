Vermisster Senior wohlbehalten wieder aufgefunden

Nr. 0117

Der demenzkranke 77-Jährige, der am 21. Januar 2023 aus einer Seniorenresidenz in Hakenfelde verschwunden war, konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Nach ersten Informationen erschien der Senior gestern gegen 19 Uhr bei seinem Sohn in Alt-Moabit.

Erstmeldung Nr. 0116 vom 23. Januar 2023: Demenzkranker Senior vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Mit der Veröffentlichung eines Fotos eines vermissten Mannes bittet das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) um Mithilfe. Seit Samstag, den 21. Januar 2023, wird ein 77-Jähriger in seiner Pflegeeinrichtung für Demenzkranke an der Kronprinzenstraße in Hakenfelde vermisst. Diese soll er gegen 3 Uhr früh mit unbekanntem Ziel verlassen haben. Der Senior ist ungefähr 165 cm groß und von schlanker Gestalt. Er trägt einen weißen Dreitagebart, hat eine Glatze und große Ohren. Zum Zeitpunkt des Verlassens trug er eine blaue Windjacke.