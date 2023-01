Nr. 0112

Ein Mann biss heute früh in Mariendorf einem Polizisten ins Bein, der daraufhin seinen Dienst beenden musste. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Polizeieinsatzkräfte gegen 5.45 Uhr zum Mariendorfer Damm Ecke Prühßstraße gerufen, da sich dort ein betrunkener Mann auf der Fahrbahn aufhalten solle. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen 43-Jährigen, der sie beleidigte und zu schlagen versuchte. Sie nahmen ihn daraufhin fest. Dabei leistete er Widerstand, trat nach den Polizisten und biss einem Beamten ins Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er seinen Dienst beenden musste. Der 43-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, wo er fortwährend randalierte und herumschrie. Als er sich später, noch am Vormittag, wieder etwas beruhigt hatte, kam er wieder auf freien Fuß.