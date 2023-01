Mit Elektroschocker und Ast überfallen – Tatverdächtige mit Fotos gesucht

Nr. 0128

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras der BVG sucht die Polizei Berlin nach zwei Männern, die zwei andere Männer in Wilmersdorf überfielen. Die Tat ereignete sich am Samstag, 16. April 2022 in der Bundesallee. Dort traten die beiden Gesuchten an einen zum Tatzeitpunkt 25- und 34-Jährigen heran. Einer bedrohte beide zunächst mit einem Elektroschocker und der andere packte den Älteren am Kragen und forderte ihn unter Vorhalt eines Astes auf, seine Wertgegenstände herauszugeben. Es folgte ein Gerangel, woraufhin der 35-Jährige stürzte und sich an einer Hand verletzte. Es gelang den Überfallenen anschließend zu flüchten und Passanten um Hilfe zu bitten. Daraufhin entfernten sich die beiden Tatverdächtigen ohne Beute über den U-Bahnhof Güntzelstraße. Sie werden wie folgt beschrieben:

ca. 20 Jahre alt

ca. 175 cm groß

sportliche, schlanke Figur

kurze, schwarze Haare

trug eine weiße Daunenjacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe

ca. 20 Jahre alt

ca. 175 cm groß

sportliche, schlanke Figur

trug sog. Cornrows (Flechtfrisur)

trug eine schwarze Daunenweste, einen hellen Hoodie, eine schwarze Baggy-Hose im Cargo-Stil sowie weiße Sneaker

Wer kennt die abgebildeten jungen Männer und kann Angaben zu deren Identitäten oder ihren Aufenthaltsorten machen?

Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Angaben dazu machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweis zur Tat oder zu den Abgebildeten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in Berlin-Moabit unter den Rufnummern (030) 4664-273110 (Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per Email , per Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.