Nr. 0094

Gestern Abend wurden Einsatzkräften wegen mehrerer brennender Container in den Stadtteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Informationen sollen zwischen 19 und 20 Uhr zwei Müllcontainer und ein Schuttcontainer in der Falkenseer Chaussee, an der Ecke Hohenzollernring/Am Heimathort und an der Ecke Erzgebirgsweg/ Hainleiteweg gebrannt haben. Gegen 21 Uhr bemerkte ein Zeuge darüber hinaus noch ein brennendes Sofa am Fahrbahnrand im Borchertweg. Die Feuerwehr konnte die Brandherde löschen. Menschenleben waren nicht in Gefahr. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts Berlin.