Nr. 0099

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Räuber. Am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, betrat der Abgebildete gegen 11.40 Uhr die Filiale eines Wettbüros in der Hauptstraße in Schöneberg, bedrohte den 31-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter, der unverletzt blieb, das Geld herausgegeben hatte, verließ der Tatverdächtige mit der Beute das Geschäft und soll in Richtung Dominicusstraße geflüchtet sein.