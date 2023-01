Nr. 0077

In der vergangenen Nacht brannte in Marzahn ein Pkw vollständig aus. Gegen 2.15 Uhr bemerkte ein Anwohner des Helene-Weigel-Platzes Flammen an einem auf einem Großraumparkplatz abgestellten VW und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte und fünf weitere in der Nähe geparkte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.