Schwerer Landfriedensbruch und Sachbeschädigungen

Mitte / Lichtenberg

Nr. 0070

Unbekannte beschädigten und beschmierten aus mutmaßlich politischer Tatmotivation heraus in der vergangenen Nacht Schaufensterfronten in Mitte und Rummelsburg. Gegen 1.15 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei und teilte mit, dass eine Gruppe vermummter Personen in der Oranienburger Straße Mülltonnen anzündete und sich anschließend in Richtung Hackescher Markt fortbewegte. Weitere Zeugen meldeten kurze Zeit später bis zu 200 Personen, die sich durch die Rosenthaler Straße und die Neue Schönhauser Straße bewegten. Dabei wurden aus dieser Menschenmenge heraus die Schaufenster von insgesamt 26 Geschäften mit Kleinpflastersteinen sowie mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln beworfen und mehrere Parolen auf Fenster und Fassaden geschmiert. In diesem Zusammenhang wurde auch das Gebäude eines Polizeiabschnittes in der Brunnenstraße mit Pyrotechnik beschossen. Eingetroffene Polizeieinsatzkräfte nahmen zu den Taten zwei Männer im Alter von 23 und 34 Jahren sowie eine 18-Jährige fest und brachten diese in einen Polizeigewahrsam, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und später wieder entlassen wurden. Gegen 2.45 Uhr stellten Einsatzkräfte an der Fensterfront und der nebenbefindlichen Fassade eines Parteibüros in der Wolliner Straße geschmierte Parolen in roter Farbe fest. Ebenfalls gegen 3.45 Uhr an der Fensterfront eines Parteibüros in der Münsterlandstraße in schwarzer Farbe. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. Während des Einsatzes hat auch der Polizeihubschrauber unterstützt.