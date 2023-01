Nr. 0068

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 21 nahmen in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Spandau fest, nachdem diese beim Einbruch in eine Apotheke beobachtet worden waren. Demnach verschafften sich die beiden Verdächtigen gegen 22.30 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt in das Geschäft in der Kurstraße und durchwühlten diverse Schubladen. Noch mitten in Aktion wurden die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren nur wenige Minuten später angetroffen und festgenommen. Anschließend ging es für sie zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 2 (West) übergeben wurden.