Mit Auto überschlagen

Nr. 0065

Bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof überschlug sich gestern Nachmittag ein 86-Jähriger mit seinem Auto. Nach den ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr der Senior kurz vor 17 Uhr den Tempelhofer Damm in Richtung Stadtautobahn, als er unweit der Einmündung Paradestraße einen in zweiter Reihe abgestellten Transporter zunächst links überholte und beim Einscheren nach rechts in ein parkendes Auto fuhr. Infolge der Kollision überschlug sich das Fahrzeug des 86-Jährigen und traf dabei ein von einem 37-Jährigen gesteuertes und von hinten kommendes Auto. Das Fahrzeug des Älteren kam auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe von Passanten konnte sich der Mann aus seinem Wagen befreien. Er kam nach einer medizinischen Erstversorgung von Rettungskräften in ein Krankenhaus, das der an einem Arm verletzte und unter Schock stehende Mann nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Der 37-Jährige blieb unverletzt, stand jedoch ebenfalls unter dem Eindruck der Geschehnisse und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren, das er noch am Abend wieder verlassen durfte. Bei dem Unfall wurden sechs weitere Fahrzeuge, die am Fahrbahnrand geparkt waren, zum Teil erheblich beschädigt. Der Tempelhofer Damm war für die Unfallaufnahme und Räumung der Strecke ab Platz der Luftbrücke in südlicher Fahrtrichtung für etwa eine Stunde voll gesperrt.