Passant nach Verkehrsunfall auf Intensivstation

Nr. 0060

Bei einem Verkehrsunfall, der sich bereits gestern Morgen in Tempelhof ereignete, erlitt ein 62-Jähriger multiple Verletzungen. Als der Mann kurz nach halb sieben die Fahrbahn der Schöneberger Straße bei grünem Ampellicht überquerte, erfasste ihn eine in Richtung Stadtautobahn abbiegende Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen. Der Fußgänger stürzte daraufhin zu Boden und erlitt neben einer Vielzahl von Knochenbrüchen auch innere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er noch immer intensivmedizinisch betreut wird. Die 31-jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock und kam ebenso in ein Krankenhaus. Selbiges konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen, im Rahmen derer der Kreuzungsbereich Schöneberger Straße Ecke Alboinstraße für rund fünf Stunden gesperrt war, übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).