Nr. 0059

Mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper kam heute Morgen ein Radfahrer ins Krankenhaus, dem in Spandau ein Autofahrer mit seinem Wagen aufgefahren war. Der 60-Jährige war gegen 7.45 Uhr in der Straße Freiheit unterwegs, als er nach links in den Werkring abbiegen wollte und von hinten von dem Fahrzeug des 84-Jährigen erfasst wurde. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma sowie eine Rippenfraktur. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer kam mit dem Schrecken davon. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.