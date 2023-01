Mutmaßlicher Transporter-Dieb festgenommen

Nr. 0058

Zivile Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 42 nahmen gestern Abend einen 40-jährigen Mann fest, der mit einem gestohlenen Transporter durch Lankwitz fuhr. Nachdem den Beamtinnen und Beamten das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug aufgefallen war, hielten sie dieses gegen 21 Uhr in der Leonorenstraße an. Bei der Kontrolle des Transporters stellte sich heraus, dass dieser an der Elektronik manipuliert worden war und mit einem fahrzeugfremden Schlüssel betrieben wurde. In dem Fahrzeug fanden die Beamtinnen und Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug und stellten es sicher. Der 40-jährige Fahrer konnte keinen Führerschein vorweisen. Da eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle bei ihm einen Wert von etwa 1,7 Promille ergab, wurde ihm nach der erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam auch Blut abgenommen. Anschließend wurde der polizeibekannte Tatverdächtige, der keinen festen Wohnsitz hat, der ermittlungsführenden Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.