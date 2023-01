Nr. 0056

Ein Mitarbeiter eines Parteibüros stellte gestern Vormittag in Französisch Buchholz fest, dass Unbekannte die Fensterscheiben mit weißer Farbe beschrieben hatten. Gegen 11 Uhr entdeckte er den Schriftzug an den zur Straßenfront gelegenen Scheiben in der Berliner Straße und verständigte die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.