Mit Messer verletzt

Nr. 0055

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 erhielten gestern Nachmittag Kenntnis von einem verletzten Mann, der in Neukölln mit einem Messer angegriffen worden sein soll. Im U-Bahnhof Leinestraße eingetroffen, trafen die Polizistinnen und Polizisten auf einen 47-Jährigen, der ihnen gegenüber angab, gegen 14.30 Uhr von einem ihm unbekannten Mann am Rücken verletzt worden zu sein. Das Ganze sei im Rahmen einer Auseinandersetzung passiert und der Angreifer im Anschluss in Richtung Okerstraße geflüchtet. Während Rettungskräfte den Angegriffenen zunächst noch am U-Bahnhof versorgten und ihn dann in ein Krankenhaus brachten, suchten die Polizeikräfte den Nahbereich erfolglos nach dem Tatverdächtigen ab. Mit den weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung ist nun ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) betraut.