Dem Täter auf der Spur

Nr.0052

Mit technischer Unterstützung sowie Durchhaltewillen gelang es gestern Nachmittag einem Mann in Britz, einen flüchtenden Tatverdächtigen zu verfolgen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 38-Jährige kehrte gegen 15 Uhr zu seinem kurz zuvor in der Buschkrugallee abgestellten Fahrzeug zurück, stellte eine eingeschlagene Seitenscheibe und den Diebstahl seines Mobiltelefons sowie seines Portemonnaies fest. Mit Hilfe einer Handyortung konnte er herausfinden, dass sich sein gestohlenes Gerät in der Straße Hanne Nüte befinden soll. Auf dem Weg dorthin, bemerkte er in der Parchimer Allee die ausgelöste Alarmanlage an einem geparkten Auto. Auch dieser Wagen wies eine eingeschlagene Scheibe auf. Unmittelbar neben dem Fahrzeug stand ein Mann, der eine Tasche in der Hand hielt und diese durchwühlte. Als der 38-Jährige den Unbekannten ansprach, ließ dieser die Tasche fallen und flüchtete zu Fuß. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er den Flüchtenden einholen und festhalten. Dieser biss dem 38-Jährigen in die Hand, während sich ein anderer Mann näherte, etwas von dem Festgehaltenen übernahm und den 38-Jährigen schubste. Dadurch konnte sich der Eingeholte losreißen und seine Flucht fortsetzen. Während der mutmaßliche Komplize in Richtung Gielower Straße entkam, konnte der 38-Jährige den ersten Verdächtigen im U-Bahnhof Parchimer Allee erneut einholen und festhalten und den zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräften übergeben. Diebesgut konnte bei ihm nicht mehr aufgefunden werden, jedoch ergaben die Ermittlungen, dass die Tasche tatsächlich aus dem Wagen mit der ausgelösten Alarmanlage in der Parchimer Allee stammte. Da zu dem festgenommenen 20-Jährigen keine Wohnanschrift vorlag, wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der 38-Jährige wurde durch den Biss nicht verletzt und benötigte keine medizinische Versorgung.