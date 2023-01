In den Gegenverkehr gefahren

Nr.0051

In Hermsdorf verursachte gestern Nachmittag ein Mann einen Verkehrsunfall, bei dem ein anderer Mann verletzt wurde und erheblicher Sachschaden entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, fuhr der 74-Jährige, der in Richtung Oraniendamm unterwegs war, gegen 15.30 Uhr mit seinem Renault in der Berliner Straße Ecke Almutstraße aus bisher noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß hier erst mit dem Wagen eines 35-Jährigen sowie anschließend mit dem Fahrzeug einer 65-Jährigen zusammen. Zeugen gaben an, der Renault des 74-Jährigen soll mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein, der Unfallverursacher selbst bestreitet das. Der 35-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen an Kopf und Hüfte und musste von Rettungskräften der Feuerwehr zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Unfallbeteiligten benötigten zunächst keine ärztliche Behandlung.