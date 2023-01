Gestohlenes Fahrzeug wiedererkannt - Tatverdächtige festgenommen

Nr.0050

In Hellersdorf nahmen Einsatzkräfte der Polizei gestern Nachmittag drei Personen fest, die in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs waren. Eine Zeugin und ein Zeuge bemerkten gegen 13.50 Uhr in der Frankfurter Allee ein Fahrzeug, das einer Bekannten von ihnen am 3. Januar entwendet worden war. Die beiden folgten daraufhin dem Renault und verständigten umgehend die Polizei. Auf einem Parkplatz in der Luzinstraße nahmen die Einsatzkräfte die drei Insassen, einen 28-Jährigen, eine 17-Jährige sowie den 34-jährigen Fahrer, vorläufig fest. Bei dem 34-Jährigen, der einräumte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und zudem Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde neben Drogen und einem Messer auch ein Schlüssel zu einem weiteren Fahrzeug gefunden, das ebenfalls bei dem Einbruch in die Pflegeeinrichtung am 3. Januar entwendet worden war.

Ein Richter ordnete Durchsuchungen an den Wohnanschriften des 34-Jährigen sowie der 17-Jährigen an, die zum Auffinden von Beweismitteln zu dem Einbruch sowie zu dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln führten.

Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und einer Blutentnahme bei dem 34-Jährigen, wurden alle drei Personen wieder entlassen. Die Eltern der 17-Jährigen wurden informiert. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels dauern an.