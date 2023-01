Vom Balkon geschossen - Von SEK festgenommen

Nr.0048

Nachdem ein Mann gestern Nachmittag in Friedrichshain mehrfach von seinem Balkon in die Luft geschossen hatte, wurde er kurz darauf von Angehörigen des Spezialeinsatzkommandos festgenommen. Ein Passant beobachtete den Verdächtigen gegen 16.50 Uhr, als er in der Müggelstraße die Schüsse abgab und Personen auf der Straße bepöbelte. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Mit einer richterlichen Anordnung zur Durchsuchung rückte das SEK an und nahm den 37-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig fest. Weiterhin konnten eine Schreckschusswaffe, mehrere Patronen sowie Betäubungsmittel beschlagnahmt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann in seiner Wohnung bleiben und muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten. Da der 37-Jährige äußerte, bei der Festnahme verletzt worden zu sein und ein Hämatom erlitten zu haben, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet. Eine medizinische Versorgung lehnte er hingegen ab.