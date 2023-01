Versuchter Raub - Tatverdächtiger festgenommen

Nr.0047

In Wilmersdorf nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht einen Mann fest, der in dringendem Verdacht steht, zuvor mindestens einen Raubversuch begangen zu haben. Ein 30-Jähriger hatte gegen 2.20 Uhr die Polizei zum Hohenzollerndamm Ecke Pfalzburger Straße alarmiert, nachdem er von einem ihm Unbekannten Drogen zum Kauf angeboten bekommen hatte. Als er dies ablehnte, soll der Unbekannte ihn unvermittelt in den Schwitzkasten genommen und sein Geld gefordert haben. Der Angegriffene hatte sich gegen die Attacke gewehrt und damit gedroht, die Polizei zu verständigen, woraufhin der Unbekannte von ihm abließ und flüchtete. Polizeikräfte stellten den Tatverdächtigen, einen 23-Jährigen, noch in der Nähe. Er führte Betäubungsmittel bei sich. Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Durchsuchung der Wohnung, in der sich der Mann derzeit aufhält, führte unter anderem zum Auffinden von zwei fremden Pässen, von denen einer bei einem Raub im Dezember entwendet worden war. Der Festgenommene wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Im Rahmen der andauernden Ermittlungen wird nun auch geprüft, ob der 23-Jährige noch für weitere Raubtaten verantwortlich ist.