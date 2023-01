Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt

Nr. 0044

Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln zu einem Tötungsdelikt in der vergangenen Nacht in Fennpfuhl. Gegen 2.20 Uhr alarmierte eine 52-jährige Mieterin eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Zobel-Straße die Polizei und teilte mit, dass sie von einem 34-jährigen Nachbarn mit Werkzeugen angegriffen wird. Eingetroffene Polizeikräfte nahmen den 34-Jährigen noch am Tatort fest. Die 52-Jährige verstarb an ihren erlittenen Verletzungen. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte noch einen verletzten 52-jährigen Mann, den hinzugerufene Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Weitere Rettungskräfte brachten den 34-jährigen Tatverdächtigen aufgrund einer Fußverletzung zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Abschluss der medizinischen Behandlung wird er der 8. Mordkommission überstellt werden. Ein Polizeibeamter erlitt am Einsatzort eine Atemwegsreizung, sodass er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Diese zog er sich durch Verbrennungsgase aus öllampenählich brennenden Flaschen zu, die von den Einsatzkräften gelöscht wurden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Tathintergründen, dauern an.