Nr. 0040

Heute früh wurden Einsatzkräfte auf zwei brennende Autos im Wedding aufmerksam. In der Plantagenstraße standen kurz nach 3 Uhr bereits zwei Wagen in Vollbrand, die Flammen griffen kurz darauf auf zwei weitere Autos über. An drei anderen Fahrzeugen kam es zu Beschädigungen wegen der Hitzeeinwirkung. Die Feuerwehr löschte die Brände vollständig. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.