Sechs Verletzte nach Linksabbieger-Unfall

Nr. 0039

Bei einem Abbiegeunfall, der sich gestern Nachmittag in Charlottenburg-Nord ereignete, wurden mehrere Menschen verletzt. Gegen 15.15 Uhr bog ein 56-jähriger Autofahrer vom Saatwinkler Damm nach links in Richtung der gleichnamigen Anschlussstelle der Stadtautobahn. Dabei kollidierte sein Wagen, der zu diesem Zeitpunkt mit drei weiteren Personen im Alter von 37, sieben und fünf Jahren besetzt war, mit zwei ihm entgegenkommenden Autos. In Folge des Zusammenstoßes wurden alle vier Fahrzeuginsassen des einen sowie ein 22-Jähriger und seine 23-jährige Beifahrerin ärztlich behandelt. Insgesamt kamen alle Sechs in Krankenhäusern, lediglich der 31-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Räumung der Unfallstelle blieb der Saatwinkler Damm in Fahrtrichtung Spandau bis etwa 18.15 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).