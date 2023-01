Nr. 0038

Bei einem Verkehrsunfall in Alt-Hohenschönhausen wurde gestern Mittag ein 85-Jähriger verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Senior gegen 12.25 Uhr die Rhinstraße aus nördlicher Richtung kommend in Richtung Landsberger Allee. Auf der Anhöhe zur Hohenschönhausener Rhinstraßenbrücke soll er dann sein Fahrzeug abrupt abgebremst haben, wobei ihm ein 33-jähriger Transporterfahrer von hinten auffuhr. Der 85-Jährige kam mit Verletzungen am Kopf und am Rumpf sowie mit Kreislaufproblemen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Transporterfahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wiesen erhebliche Schäden auf. Ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.