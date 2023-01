Auf frischer Tat ertappt

Nr. 0037

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 33 gestern Mittag in Hellersdorf in einem Mehrfamilienhaus in der Mark-Twain-Straße einen Einbrecher festnehmen konnten. Die Frau hatte gegen 13.15 Uhr ein lautes Klirren vom Balkon ihrer im Hochparterre wohnenden 85-jährigen Nachbarin gehört, dort ein kaputtes Fenster gesehen und umgehend den Polizeinotruf gewählt. Die Beamtinnen und Beamten klingelten bei der Seniorin, die bis dahin noch nichts von dem Einbruch mitbekommen hatte und nahmen den 43-jährigen Tatverdächtigen, der sich noch in der Wohnung befand, fest. Er hatte sich offenbar über das Fenster Zutritt zu der Wohnung verschafft und darin bereits einige Behältnisse geöffnet. Der Mann kam zur Feststellung seiner Identität in einen Polizeigewahrsam, wo ihm auch Blut entnommen wurde, da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel agierte. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übergeben, welche die weiteren Ermittlungen führt. Der 43-Jährige soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.