Nr. 0033

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines bewaffneten Raubüberfalls nach Marienfelde alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mann mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz gegen 20.20 Uhr eine Tankstelle am Lichterfelder Ring betreten und den 25-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er forderte die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Als der Angestellte dem nachkam, richtete der Unbekannte die Waffe nach oben und gab einen Schuss ab. Anschließend flüchtete der Maskierte mitsamt der Beute in Richtung Hildburghauser Straße, wo er, laut Zeugen, die Beifahrerseite eines blauen Kias bestieg und in unbekannte Richtung floh. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).