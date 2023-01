Nr. 0031

Unbekannte beschädigten in der vergangenen Nacht in Wedding eine Parteizentrale. Gegen 2.15 Uhr stellte eine Streife des Zentralen Objektschutzes eine gesplitterte Fensterscheibe an dem Gebäude in der Müllerstraße fest. Hinzualarmierte Unterstützungskräfte fanden in unmittelbarer Nähe zwei Kleinpflastersteine, die sie als mutmaßliche Tatmittel sicherstellten. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.