Mutmaßliche Autodiebe festgenommen

Nr. 0030

Zivilkräfte des Polizeiabschnitts 45 haben heute früh drei mutmaßliche Autoeinbrecher in Steglitz festgenommen. Gegen 3 Uhr fiel den Polizistinnen und Polizisten ein weißes Transportfahrzeug auf, dessen Fahrer auffällig unterwegs war und wenig später die Johanna-Stegen-Straße erreichte. Dort angekommen, verließen zwei Männer das Fahrzeug und rannten eilig zu den Zivilkräften und erkundigten sich nach dem Weg in Richtung Autobahn. Diesen Auskunftsservice konnten die Beamtinnen und Beamten jedoch nicht bedienen. Stattdessen erfolgte nun die Überprüfung des Trios im Alter von 21, 25 und 29 Jahren. Bei einem geparkten Motorrad, dass unter einer Abdeckplane stand, sollen sich die Tatverdächtigen zuvor zu schaffen gemacht haben. Am Transporter sahen die Einsatzkräfte, dass die Türschlösser teils fehlten. Neben diverser Arbeitshandschuhe, die von den Männern mitgeführt wurden, fanden die Zivilkräfte auch Einbruchswerkzeug. Die Fahrt des Trios führte letztlich nicht zur Stadtautobahn, sondern in einen Polizeigewahrsam, wo es wenig später einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 4 überstellt wurde. Der Transporter wurde zur Spurensicherung sichergestellt.