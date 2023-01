Messerangriff unter ehemaligen Arbeitskollegen

Nr. 0027

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen am U-Bahnhof Kottbusser Tor in einer Zwischenebene gegen 21 Uhr zwei ehemalige Arbeitskollegen im Alter von 28 und 36 Jahren in Streit geraten sein. Unvermittelt habe der 28-Jährige seinem Gegenüber mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 36-jährige soll daraufhin ein Küchenmesser gezogen und seinem Kontrahenten in die Schulter gestochen haben. Anschließend seien beide Männer in unterschiedliche Richtungen geflohen. Der 28-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verbleibt. Sein 36-jähriger Gegenüber wurde wenige Straßenzüge entfernt aufgegriffen und ebenfalls zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).