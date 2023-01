Journalisten mit Pyrotechnik angegriffen

Nr. 0024

Unbekannte griffen gestern Nachmittag in Neukölln ein Kamerateam eines Fernsehsenders mit Pyrotechnik an. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden 20 und 28 Jahre alten Journalisten gegen 15.20 Uhr zu Dreharbeiten an der Kreuzung Silbersteinstraße Ecke Bambachstraße, als sie dabei von mehreren Jugendlichen gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen wurden. Vor den dazu alarmierten und herannahenden Polizeikräften flüchteten die Jugendlichen unerkannt auf die Silbersteinstraße. Die beiden Journalisten blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).