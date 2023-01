Spurwechsel misslungen: Pkw überschlägt sich

Nr. 0023

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall nach Pankow alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 20-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr die Prenzlauer Promenade stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen befahren haben. Um einem auf ihrer Fahrspur haltenden Linienbus auszuweichen, wollte die Frau auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah sie den von hinten herannahenden Wagen eines 62-Jährigen. In der Folge des Zusammenstoßes wurde der Pkw des Mannes gegen den Bordstein gedrückt. Dabei überschlug er sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Wagen der 20-Jährigen wurde gegen den Bus geschoben und verursachte dort einen Sachschaden. Der 62-jährige Autofahrer erlitt ein Hämatom sowie Hautabschürfungen am Arm und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich später selbst entließ. Die Insassen des Busses blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).